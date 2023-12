Mais de 80% das assinaturas do PSuperior já foram atribuídas

São 5000 as assinaturas do PÚBLICO na 5.ª edição desta iniciativa, lançada a 5 de Dezembro. Financiamento é garantido por vários parceiros. Mas ainda restam algumas.

Mais de 80% das assinaturas do PÚBLICO disponíveis na 5.ª edição do PSuperior, lançada a 5 de Dezembro, estão já distribuídas por estudantes de universidades e politécnicos, de licenciaturas e mestrados — esta foi a primeira vez que instituições de ensino politécnico foram contempladas. Para ver se ainda tem direito a uma assinatura, é só ir à página das assinaturas PSuperior, aqui.

O PSuperior é uma iniciativa destinada a promover a literacia mediática dos estudantes, lançada pelo PÚBLICO, com o apoio de diversas empresas. E que permite a quem está a frequentar uma universidade ou um politécnico ter acesso a uma assinatura que lhe dá direito a aceder a todos os conteúdos exclusivos do PÚBLICO.

À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, o programa só é possível com parcerias com algumas empresas e fundações, que, desta vez, financiaram um total de cinco mil assinaturas. Na 5.ª edição, são parceiros do PSuperior a Fidelidade, a Google, a Porto Editora, a IPG Mediabrands, a NTT Data Portugal, a Fundação Eugénio de Almeida, a Fundação INATEL, a Visapress e a Fuel. O leque dos cursos abrangidos foi escolhido por estas entidades.

Para os alunos se candidatarem, basta acederem à página das assinaturas do PSuperior e verificarem se o curso e a instituição de ensino que frequentam fazem parte do programa. A oferta está limitada ao número de assinaturas disponíveis por instituição de ensino superior/curso.

A maioria das cinco mil inicialmente disponíveis já tem dono — a elevada procura por parte dos alunos registou-se mesmo naquela que é uma época crítica para os estudos, e em que o foco de muitos são as últimas avaliações antes das férias.

Mas ainda há algumas assinaturas disponíveis para estudantes da Universidade de Évora, do Instituto Politécnico de Portalegre, Instituto Politécnico de Beja, Instituto Politécnico de Setúbal, Instituto Superior de Agronomia, Instituto Superior Técnico e ISEG.

Na página principal do PSuperior, encontra ainda um conjunto de notícias e informações que podem interessar a quem está a estudar.

As últimas edições do PSuperior mostram que os jovens aumentam o seu consumo de informação sempre que acontecimentos relevantes marcam a actualidade. Foi assim no início da pandemia de covid-19, período durante o qual duplicaram as leituras, ou quando a Rússia invadiu a Ucrânia.

Num inquérito feito aos beneficiários da última edição, nove em cada dez alunos explicavam que até terem acesso a uma assinatura suportada pelos parceiros do PSuperior nunca tinham subscrito um órgão de comunicação social. O mesmo número declarava que não tinha capacidade para o fazer pagando do seu próprio bolso.

Para lá dos conteúdos editoriais exclusivos a que os jovens têm acesso com o PSuperior, o programa contempla ainda conferências nas instituições de ensino superior. As que foram realizadas na última edição podem ser visualizadas neste link.