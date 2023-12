Novo patrocínio milionário da BP ao Museu Britânico causa espanto e indignação

A empresa vai contribuir com 58 milhões de euros para a remodelação global do museu, que ainda em Junho passado anunciara que não renovaria o contrato de mecenato com a multinacional petrolífera.

O Museu Britânico anunciou esta terça-feira uma nova parceria de dez anos com a gigante petrolífera BP (British Petroleum), que financiará com 50 milhões de libras (cerca de 58 milhões de euros) o ambicioso plano de remodelação global da instituição, que poderá vir a custar mil milhões de euros. A decisão chocou as organizações ecologistas, que há seis meses tinham rejubilado com a garantia do museu de que não iria renovar o contrato com a BP que expira no final deste ano.