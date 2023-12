“As atitudes populistas em Portugal estavam difundidas há anos”

Marina Costa Lobo é politóloga e assumiu o cargo de directora do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa em Julho. Nesta entrevista sobre a crise política, diz que está em marcha uma "operação de recredibilização" da imagem de António Costa e que essa operação parece estar a ser bem sucedida. Tem dúvidas sobre se Luís Montenegro manterá a sua palavra de não fazer acordos com o Chega e dá o exemplo dos Açores: "Para percebermos o que as pessoas vão fazer é preferível olhar para os seus actos do que para os seus discursos."

