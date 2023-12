O corpo do homem de 37 anos foi encontrado no carro e ao lado estava uma caixa que continha vários indícios que apontavam para a hipótese de suicídio: copos, um frasco com uma substância química, medicamentos. Mas um olhar mais atento permitiu perceber que este não era um caso como os outros. A caixa era um kit completo, até com instruções sobre como proceder, e o seu principal ingrediente era um conservante alimentar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt