Nova casa? Primeiro emprego? Bem-vindos à idade adulta, estas páginas podem ajudar

Com novas responsabilidades surgem dúvidas que ninguém ensina na escola. Aqui ficam algumas ferramentas que podem ajudar a entrar no mundo do emprego e do imobiliário.

O IRS, o primeiro trabalho, comprar ou arrendar casa, os subsídios… A lista podia continuar e continuar. Com novas responsabilidades surgem dúvidas sobre temas que ninguém ensina na escola.

De um momento para o outro, tens de saber como funcionam os contratos de arrendamento de uma casa, que direitos tens enquanto inquilino, quantas baixas podes pedir por ano ou se a formação, no teu local de trabalho, é obrigatória. Para ajudar a responder a estas e a outras questões, o P3 reuniu uma lista de recursos e páginas online gratuitas. Conheces outras? Escreve nos comentários deste artigo.

Os guias P3

Certificados, fundos de investimento, PPR? Como começar a poupar é um dos mais recentes guias escritos por jornalista de Economia e publicados no P3. Também já falámos sobre comprar casa ou como fazer o IRS. Tens mais dúvidas que gostavas que respondêssemos? Envia um email para p3@publico.pt.

Departamento Jurídico

“Faço horas extras. Quanto devo receber?”, “Fui pai, quantos dias posso ficar com a minha filha?”, “Fui despedida ilicitamente. Quais são os meus direitos?”, “Não folgo ao sábado e ao domingo! Como conto os dias de férias?”. Estas são algumas das perguntas que a advogada Mónica Simões procura responder na conta de Instagram.

Além destas publicações, que tratam de forma mais directa os direitos e deveres dos trabalhadores e empregados, também encontras: dicas semanais sobre temas específicos, como falsos recibos verdes, subsídio de férias, licenças, doença durante as férias, contrato a termo incerto, entre outros, e publicações que expõem “barbaridades no local de trabalho”. Se tiveres algum tipo de dúvida, fica atento às stories desta conta e submete as tuas perguntas. Normalmente, a advogada responde à tua pergunta ou encaminha-te para o post que te vai ajudar.

Autoridade para as Condições do Trabalho

No portal da Autoridade para as Condições do Trabalho existe uma área de perguntas frequentes que clarificam os principais direitos e deveres estabelecidos pelo Código de Trabalho. Tens informações sobre greves, férias, horários de trabalho, faltas, feriados, discriminação e direito à igualdade, assédio, acidentes de trabalho, e muito mais. Esta plataforma também disponibiliza um serviço informativo telefónico (300 069 300), canais de denúncia e simuladores que te podem ajudar a calcular compensações por cessação de contrato de trabalho, as tuas férias ou faltas por falecimento de familiar, entre outras simulações.

DECO PROteste

Tens dúvidas sobre emprego? A DECO PROteste tem uma equipa disponível para atender a tua chamada e para esclarecer as tuas dúvidas. Se não quiseres falar directamente com alguém, podes procurar informação nas dicas sobre emprego disponibilizadas na página. Também aqui podes calcular o teu salário líquido, indemnizações e subsídios.

É ainda nesta site que consegues saber mais sobre direitos e deveres dos inquilinos e dos senhorios, sobre os créditos à habitação, sobre os contratos de arrendamento… A única coisa que tens de fazer é pesquisar um pouco dentro do site. Para teres uma pesquisa mais produtiva, usa palavras-chaves, como ‘trabalhadores independentes’, ‘férias’ ou ‘subsídio’.

Doutor Finanças

Já todos ouvimos falar do Doutor Finanças. E, na verdade, é aqui que consegues esclarecer dúvidas de várias área ao mesmo tempo: sobre trabalho, imobiliário, saúde, economia, entre outras. No site, tens simuladores de salário líquido, de IMI, de taxa de esforço, de variação da taxa Euribor e muito mais. O ideal é entrares na página online e pesquisares por palavras-chave. Só assim é que consegues ler artigos mais específicos. Aqui, podes, por exemplo, descobrir um artigo sobre as zonas mais económicas do Porto para arrendar ou comprar casa, recolher dicas para ires bem preparado para o teu primeiro emprego ou sugestões de como poupar dinheiro.

Imobiliário Legal.pt

Sabias que só podes estender a roupa na varanda se os estendais não forem visíveis no exterior, se viveres em Lisboa ou no Porto? Atrasaste-te a pagar a renda e não sabes o que fazer? O teu forno avariou-se e não sabes se o teu senhorio tem de o arranjar? Podes ver as respostas destas perguntas no Instagram das advogadas Filipa Caeiro e Mónica Simões. Caso precises de algum conselho ou tenhas alguma pergunta, podes sempre perguntar o que quiseres quando as advogadas abrem um espaço para questões nos instastories.

Todas as semanas são partilhados posts sobre assuntos específicos da área do imobiliário, que te podem ajudar a perceber o que tens de fazer, por exemplo, quando queres comprar uma casa arrendada, quando tens de fazer obras ou quando a tua renda vai ser aumentada. Nesta página, também te podes rir ou chorar com algumas “barbaridades do imobiliário”.

Texto editado por Renata Monteiro