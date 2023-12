O aeroporto de Lisboa não está a vender bagagem perdida. É outra burla no Facebook

Várias páginas no Facebook anunciaram que o aeroporto de Lisboa estaria a vender bagagem perdida por dois euros. Tratam-se no entanto, como confirmou a página oficial do aeroporto, de fraudes.

A publicação

Contexto

Uma página de Facebook com o nome “Aeroporto Internacional de Lisboa” fez uma publicação, a 29 de Novembro, na qual anuncia que se está “a limpar o armazém do aeroporto e a oferecer bagagem perdida por dois euros”.

Na imagem que acompanha o post, há dezenas e dezenas de malas, acumuladas numa sala, e uma placa onde se pode ler “bagagem perdida”, acima do preço. No canto da placa vê-se o logo da ANA e as palavras “Lisbon Airport” (“aeroporto de Lisboa”, em português).

Há perfis que comentam a publicação a dizer terem comprado malas, a detalhar o conteúdo que, alegadamente, encontram – jóias, roupa de marca, secadores de cabelo, entre outros – e quem mostre fotografias da compra.

Os factos

Depois de se cruzar com a página supramencionada, o PÚBLICO encontrou várias páginas de Facebook diferentes a transmitir a mesma mensagem. Algumas dizem que a venda está a acontecer, também, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

Com recurso a uma reverse image search (pesquisa por imagem reversa, em tradução livre) encontraram-se outras instâncias de utilização da imagem que acompanha a publicação, em outros países, com a placa editada para indicar outros aeroportos. Originalmente, porém, a imagem não continha qualquer placa – ela foi adicionada por manipulação de imagem.

A instância mais antiga em que o PÚBLICO encontrou a fotografia a ser usada, foi numa notícia da agência iraniana Mehr, em Julho de 2022, numa notícia sobre a demissão do director do aeroporto israelita Ben Gurin.

Analisando várias notícias da imprensa israelita, desse mês, foi possível constatar que devido a algumas restrições da pandemia, houve pessoas a abandonar as malas no aeroporto, cansadas de esperar horas que elas chegassem. Isto gerou verdadeiros “caos” de acumulação de bagagem.

Com recurso ao motor de busca russo Yandex, que também permite verificar quando uma dada fotografia foi publicada na internet, encontraram-se outras situações em que a imagem em causa foi usada em notícias que abordavam o tema das malas acumuladas no aeroporto israelita.

A fotografia utilizada nos comentários também não se refere à compra de uma mala. Foi publicada no Pinterest em Abril de 2023, num perfil sobre viagens.

O aeroporto de Lisboa já se pronunciou sobre as páginas que anunciam as falsas vendas de malas perdidas, no Facebook, revelando tratarem-se de páginas fraudulentas.

Veredicto

É falso que o aeroporto de Lisboa esteja a vender bagagem perdida por dois euros, ou por qualquer outro valor. Trata-se de páginas fraudulentas no Facebook.