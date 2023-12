O espantoso destino de Flávio Josefo

Depois de ter falado da destruição de Jerusalém e do Templo, no ano 70 da nossa era, e do modo como os terroristas judeus, em especial os sicários, contribuíram para a trágica guerra contra Roma, resta falar do extraordinário destino de Flávio Josefo, o historiador que narrou esta guerra — A Guerra dos Judeus ou A Guerra da Judeia — e que foi ao mesmo tempo protagonista e testemunha, general judeu e depois conselheiro dos romanos.