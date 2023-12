Não há ninguém que represente melhor os jovens do que os jovens

No terceiro episódio do Eurotopia, fazemos um percurso pelos desafios da participação dos jovens na política europeia e nos processos de tomada de decisão.

A abstenção, a falta de representatividade dos jovens nos partidos políticos, a reforma das instituições, e as formas alternativas de participação são alguns dos tópicos em destaque.

Com Vasco Galhardo, fundador do Movimento EuVoto!, Daniela Polícia, antiga estagiária Schuman no Parlamento Europeu e membro do EUROPAMOBIL, Dinis Fernandes, membro do projeto Unidos.eu, e moderação de Joana Gama Gomes.

O Eurotopia é um podcast quinzenal da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, André Teixeira, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.

Segue o podcast Eurotopia na Apple Podcasts, Spotify ou nas outras aplicações de podcasts.