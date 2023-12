Caso das Gémeas: a Ordem dos Médicos virou partido da oposição?

Como fica Lacerda Sales depois de se confirmar que foi o seu gabinete que pediu a primeira consulta às gémeas no Hospital de Santa Maria?

A Ordem dos Médicos pediu "dados concretos, objectivos, factuais" para poder intervir caso seja necessário tanto em relação a aspectos técnicos, como se for o caso, em relação a aspectos ético-deontológicos no caso das gémeas. Terá razão a Ordem? E como fica Lacerda Sales depois de se confirmar que foi o seu gabinete que pediu a primeira consulta às gémeas no Hospital de Santa Maria?

