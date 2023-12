Em 20 anos, FC Porto chega 14 vezes aos “oitavos” da Champions

Na temporada em que se assinalam exactamente duas décadas desde que o FC Porto levantou pela última vez o troféu da Liga dos Campeões, os “dragões” conseguiram mais uma vez assegurar o apuramento para os oitavos-de-final da competição, após um triunfo frente ao Shakhtar Donetsk por 5-3. É já a 14.ª vez nos últimos 20 anos que os portistas estão entre as 16 melhores equipas da Europa, registo igualado, salvo poucas excepções, pelos clubes conhecidos por “tubarões”.

Nas sete épocas com Sérgio Conceição ao comando dos “dragões”, contam-se já cinco passagens aos “oitavos”, com duas participações nos quartos-de-final. Liverpool e Chelsea foram os “carrascos” dos portistas nessas ocasiões e sagrar-se-iam campeões europeus nessas mesmas edições. A campanha de 2018-19 foi a mais dominadora até ao momento na era de Sérgio Conceição no Dragão, com uma passagem em primeiro lugar no respectivo grupo e um balanço global de seis vitórias, um empate e três derrotas nos dez jogos disputados pelos portistas.

Esta temporada, os "dragões" marcaram presença na Liga dos Campeões pela 26.ª vez, seguindo, a par de Bayern de Munique, no terceiro lugar da lista de clubes com maior número de participações. Barcelona e Real Madrid, ambos com 27 idas à Champions, lideram este ranking. Os "dragões" falharam apenas as edições de 1994-95, 2000-01, 2002-03, 2010-11 e 2019-20.

Conceição na "Champions" 2017-18: Oitavos-de-final (eliminação frente ao Liverpool) 2018-19: Quartos-de-final (eliminação frente ao Liverpool) 2019-20: 3.ª pré eliminatória 2020-2021: Quartos-de-final (eliminação frente ao Chelsea) 2021-22: Fase de grupos 2022-23: Oitavos-de-final (eliminação frente ao Inter de Milão)

A passagem aos oitavos-de-final traz ainda um bónus de 9,6 milhões de euros aos cofres portistas, ao qual se juntam 2,8 milhões euros referentes ao jogo contra o Shakhtar Donetsk desta quarta-feira. A esta verba é preciso ainda adicionar os 15,64 milhões de euros recebidos pela presença na fase de grupos e 26,06 milhões pelo facto de os portistas terem terminado, na época passada, no 10.º lugar do ranking de clubes europeus a dez anos. As restantes três vitórias na fase de grupos valeram ainda mais 8,4 milhões de euros.