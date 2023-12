Porsche 911 com recorde da maior altitude percorrida em automóvel

Foram precisas duas semanas, várias modificações ao 911 Carrera 4S e algumas “ajudinhas”. Mas a Porsche pode reclamar, depois de ter atingido o cume oeste do Ojos del Slado, um vulcão chileno, a 6741 metros acima do nível do mar, o recorde da maior altitude percorrida por um automóvel. Aos comandos, seguia o francês Romain Dumas, duas vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans.

A unidade, pertencente à actual geração 992 do Porsche 911 Carrera 4S e que foi baptizada de “Edith”, contou com uma caixa manual de sete velocidades ajustada para debitar mais força para superar as acentuadas subidas e apresenta uma distância ao solo de 350mm. Além disso, o piso do carro foi blindado com fibra de aramida, utilizada em equipamento de combate a incêndios ou armaduras tácticas.

O anterior recorde, de 6694m, foi estabelecido em Janeiro de 2020 por um par de Unimogs da Mercedes-Benz, que estavam a ser usados como veículos de apoio numa parte diferente do mesmo vulcão chileno.