Prémio Nobel da Paz. "Estamos a lutar para continuarmos vivas"

A activista está presa no Irão, motivo pelo qual foram os seus dois filhos – os gémeos Kiana e Ali Rahmani, de 17 anos – a receber o Prémio Nobel da Paz em seu nome. No momento da entrega, leram uma mensagem que Mohammadi escreveu da prisão de Evin, no Irão. O discurso critica a obrigatoriedade do uso do hijab, que Mohammadi considera "uma política governamental vergonhosa" que "não é nem uma obrigação religiosa, nem uma tradição cultural, mas sim um meio de controlar e subjugar toda a sociedade".

A jornalista iraniana garante que a população não se conformará com a opressão. Considera que "o regime da República Islâmica está no seu nível mais baixo de legitimidade e apoio popular" e, por isso, acredita no fim da "tirania religiosa".

Kiana e Ali Rahmani terminaram os discurso com as palavras de ordem "mulher, vida, liberdade!".

Narges Mohammadi recebeu o Prémio Nobel da Paz “pela sua luta não-violenta contra a opressão das mulheres no Irão e para promover direitos humanos e liberdade para todos”.

Leia também: