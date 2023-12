No ano passado foram registados 10.268 equipamentos interceptados, menos 4122 do que os quase 14.400 contabilizados em 2018. Equipamentos sob escuta em queda há sete anos consecutivos.

No ano passado foram registados no sistema informático que permite fazer as intercepções telefónicas, o Paragon, que se encontra na tutela da Polícia Judiciária (PJ), 10.268 alvos, menos 4122 do que os quase 14.400 contabilizados cinco anos antes, ou seja, em 2018. E a tendência parece ser sólida: há sete anos consecutivos que diminui o número de alvos interceptados.