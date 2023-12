Marisa Matias encabeça lista do BE no Porto. José Soeiro e Isabel Pires mantêm-se

A eurodeputada vai deixar o Parlamento Europeu e será a primeira candidata do BE às legislativas.

Marisa Matias, eurodeputada e dirigente do Bloco de Esquerda (BE), será a cabeça de lista do Bloco pelo Porto às eleições legislativas antecipadas de 10 de Março, sabe o PÚBLICO. Em segundo e terceiro lugares ficam os deputados José Soeiro e Isabel Pires.

Os nomes constam da lista de candidatos que será votada neste domingo na assembleia da distrital do Porto e terá depois de ser aprovada pela próxima Mesa Nacional do BE.

Nas eleições legislativas de 2022, a cabeça de lista pelo círculo do Porto era Catarina Martins, ex-coordenadora do BE que deixou o Parlamento em Setembro. Com o mandato de eurodeputada a terminar em Junho, Marisa Matias, que no ano passado foi mandatária da lista por Coimbra, vai agora ser a primeira candidata pelo distrito do Porto.

A socióloga é eurodeputada desde 2009 e foi a candidata do BE às presidenciais em 2016 e 2021. É também membro da comissão política e do secretariado do partido.

Os deputados José Soeiro e Isabel Pires mantêm-se no segundo e terceiro lugares respectivamente. José Soeiro, também sociólogo, é membro da comissão política e do secretariado e deputado desde 2015. Já o tinha sido entre 2009 e 2011.

Isabel Pires, especialista em relações internacionais, é membro da comissão política, deputada do BE na Assembleia Municipal de Lisboa e foi também deputada na Assembleia da República entre 2015 e 2022. Nesta legislatura, esteve em substituição de José Soeiro e quando Catarina Martins renunciou ao cargo assumiu o lugar de deputada.

Em quarto lugar, fica Ana Isabel Silva que ia em 11º lugar em 2022. É investigadora, membro da mesa nacional e foi a primeira candidata do BE a Santo Tirso nas autárquicas de 2021. No quinto lugar da lista, mantém-se Adriano Campos, sociólogo e membro do secretariado do BE.

Nas legislativas passadas, com 4,40% dos votos, o BE elegeu dois deputados pelo Porto. Por Lisboa a cabeça de lista será a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, e por Coimbra, o dirigente Miguel Cardina, como o PÚBLICO já noticiou.