Será possível mudar?

Quando as crianças são baptizadas só para cumprirem um costume local ou familiar, sem compromisso de as ajudarem a descobrir e a viver do Espírito de Cristo, atraiçoa-se a verdade do baptismo.

1. Dado o pressuposto católico do destino universal dos bens deste mundo, somos obrigados a perguntar: serão possíveis mudanças de benefício para todos? É urgente esta pergunta no começo deste Advento, marcado pela persistência do terrorismo, da destruição, da miséria e da repetição ineficaz dos apelos à paz. São muitas as pessoas a confessar o seu desalento e os habituais “profetas da desgraça” continuam a repetir que todas as tentativas de mudança acabam quase sempre em fracasso.