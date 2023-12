Milei diz que a Argentina passará por “um mau bocado” antes de começar a reconstrução

De costas para o Congresso e de frente para os seus apoiantes, Javier Milei, o economista de extrema-direita que ganhou surpreendentemente as eleições argentinas, tomou este domingo posse como Presidente num discurso em que afirmou que o país ainda vai ter de passar por “um mau bocado” antes de poder “começar a reconstrução”.

“Nenhum Governo recebeu pior herança do que aquela que estamos a receber”, disse aos milhares de apoiantes que com muitas bandeiras da Argentina se juntaram para ouvir o discurso do novo Presidente. “Deixam-nos uma inflação de 15 mil por cento ao ano”, por isso, a “máxima prioridade” do novo executivo será a de “fazer todos os esforços possíveis para evitar semelhante catástrofe que levaria a pobreza a superar os 90% e a indigência acima dos 50%”.

“Não há outra solução senão o ajuste”, disse Javier Milei, antecipando as medidas de austeridade que o seu governo vai implementar.

Justificando-se com o facto de não querer enganar ninguém, o novo Presidente argentino, com o despenteado cabelo — que é a sua imagem de marca — bem mais composto, disse que as medidas económicas que serão implementadas irão provocar estagflação, conjugando inflação, estagnação económica e aumento do desemprego.

“Não há alternativa ao ajuste e ao choque. Naturalmente, isso terá um impacto negativo sobre o nível de actividade, o emprego, os salários reais, a quantidade de pobres e indigentes. Haverá estagflação.”

Um cenário que, disse, “não é muito diferente do que se passou nos últimos 12 anos, quando o PIB per capita caiu 15% num contexto em que acumulámos 5000% de inflação”, justificou-se.

Milei descreveu o cenário que aí vem como inevitável pela herança deixada pelos governos peronistas de Alberto Fernández e Cristina Fernández de Kirchner, mas a deputada eleita Julia Estrada, directora do Banco Nación e especialista em Desenvolvimento Económico, diz que não é bem assim.

“Milei está a abrir o guarda-chuva para o que as suas políticas vão gerar”, ou seja, a estagflação será consequência da política de liberalização de preços e da falta de controlo das importações e exportações que o Governo pretende implementar. “A queda da actividade económica com inflação elevada” virá da “política de desvalorização forte” do peso argentino que Milei pretende adoptar, sublinhou Julia Estrada.

As afirmações sobre o futuro próximo sombrio do país contrastam com essa ideia de que este domingo começou “uma nova era na Argentina, uma era de paz e prosperidade”, na definição do novo chefe de Estado.

Comparando a sua eleição à queda do Muro de Berlim, ambos “marcando o final de uma época trágica para o mundo”, Milei mostrou para onde está a olhar como exemplo para criar essa “era de crescimento e desenvolvimento”, essa “era de liberdade e progresso”. Para o passado. “A princípio do século XX éramos o farol de luz do Ocidente. Lamentavelmente, os nossos dirigentes decidiram abandonar o modelo que nos tinha feito ricos abraçou as ideias empobrecedoras do colectivismo.”