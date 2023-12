A Junta militar da Birmânia pode estar à beira do “colapso”

Durante cerca de três anos, a Junta militar da Birmânia conseguiu aguentar o forte. Interrompeu o exercício incipiente e imperfeito de democracia no país com o seu golpe de Estado de 1 de Fevereiro de 2021, que expulsou um governo liderado por civis e levou à detenção de uma série de líderes eleitos, incluindo a laureada com o Prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi. Resistiu à revolta popular pró-democracia que se seguiu, matando a tiro manifestantes não violentos e prendendo activistas, artistas e outros dissidentes. Há muito habituada a actuar na cena mundial como um pária, enfrentou a censura e o opróbrio internacionais. E preparou-se para uma guerra civil em várias frentes contra uma série de grupos rebeldes, desde revolucionários desorganizados a exércitos étnicos bem equipados e entrincheirados que operam há décadas nas terras altas do país.

