Costa é fixe, é o novo Soares

Quis a história que a demissão do terceiro Governo de António Costa fosse decretada a 7 de Dezembro, o dia do 99º aniversário do nascimento de Mário Soares, que também era o dia em que passavam 46 anos sobre a data em que Soares fez entrar no Parlamento uma moção de confiança ao I Governo constitucional, saído das eleições de 1976, por ele encabeçado, e que seria rejeitada dois dias depois, levando à queda desse governo.

Quis a Fundação Mário Soares que a, 7 de Dezembro de 2023, se fizesse uma cerimónia evocativa do fundador do PS, com a reedição da sua obra emblemática Portugal Amordaçado e com a presença dos mais altos responsáveis do país. E quis Marcelo Rebelo de Sousa só depois desse evento assinar o decreto de demissão do Governo, um mês após o pedido de renúncia do primeiro-ministro.

Mário Soares pôde, assim, ser evocado pelo primeiro-ministro em plenas funções e António Costa pôde, assim, recordar o “inquebrantável optimismo” do histórico socialista, reflectindo nele o seu “optimismo irritante” que um dia Marcelo lhe diagnosticou. Eis um ponto em comum entre estas duas maiores figuras do PS, mas muitos outros podem ser encontrados.

Soares nunca se deu por vencido. Nos primórdios da democracia, quando o risco de extremismos estava à esquerda, liderou três governos de centro e centro-direita - o I e o II governos constitucionais (o segundo com o CDS), e voltou a ser primeiro-ministro do Governo do Bloco Central (1983/85) -, mas nunca deixou cortar as pontes com o PCP.

Quarenta anos depois, em 2015, Costa não hesitou em derrubar o “muro de Berlim” e trazer a esquerda, já mais democratizada, para o arco de governação, contra uma direita liberal que governava Portugal e a Europa com mão de ferro em matéria económica e financeira. Mas nunca se ‘rendeu’ aos parceiros de geringonça e foi ao centro que negociou temas económicos e financeiros acabando, ao fim de oito anos, a fazer jus ao lema das contas certas, antes um exclusivo da direita.

Se este é o passado, não é também difícil vaticinar que, no futuro, tal como Soares, António Costa pode ainda ser quase tudo. Presidente da República, certamente, nas eleições de 2026 e com grande vantagem sobre qualquer outro candidato que se anteveja, no PS ou em qualquer outro partido. Mas antes até, porque não?, como cabeça de lista às eleições europeias, acreditando o PS – como também parece crer o país – que a investigação criminal que sobre ele impende não tem por onde o queimar.

António Costa está a ser investigado porque o seu nome terá sido usado por terceiros em supostos esquemas de favorecimento de empresas em decisões do Estado, sem que nenhum outro indício seja conhecido. Na opinião pública, ninguém o vê como suspeito, e no PS todos os vêem como um herói, cujo nome é necessário evocar para ganhar pontos.

Costa é fixe, Costa é cool, Costa é o novo Soares.