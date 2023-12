Rui Costa defende Roger Schmidt: “Merece respeito, consideração e credibilidade”

Rui Costa, presidente do Benfica, demorou menos de 24 horas a comentar o sucedido no jogo dos “encarnados” com o Farense, que as "águias" empataram a um golo. Um resultado que originou uma forte contestação ao treinador Roger Schmidt que, no final da partida, admitiu mesmo ponderar deixar o clube. E o líder benfiquista saiu em defesa do técnico alemão.

“Obviamente, não posso deixar de lamentar o que aconteceu, creio que em 120 anos nunca se tenha visto situação como ontem, não é este o respeito que o treinador merece, um treinador que chegado o ano passado ganhou tanto em meses como o Benfica nos últimos quatro anos”, começou por afirmar Rui Costa, que esteve reunido com Schmidt durante a tarde deste sábado, no Seixal.

“Compreendo os adeptos e a preocupação com a época que não está a correr como todos desejávamos, a Liga dos Campeões, que tem sido calcanhar de Aquiles, esperava-se mais depois de dois anos seguidos nos quartos-de-final, há nervosismo diferente, mas foi completamente descabida a reacção do estádio ao nosso treinador, ele merece todo o nosso respeito, consideração e credibilidade, com um campeonato e uma Supertaça ganha”, acrescentou Rui Costa no Seixal.

O voto de confiança em Roger Schmidt foi absoluto por parte do presidente do Benfica. "Nós estamos com o treinador e é com ele que vamos continuar. Roger Schmidt é o treinador que está e vai continuar para ganhar mais títulos", declarou Rui Costa, reforçando: "Recordo os adeptos que mudar a meio da época nunca resultou. Temos uma Supertaça ganha, podemos lutar ainda por uma competição europeia e não há nada que justifique quebrar projectos a meio do ano. Roger Schmidt sabe perfeitamente a confiança que tenho nele."

Na opinião do presidente "encarnado", "tem havido uma campanha grande desde o princípio da época contra Roger Schmidt", mas faz questão de defender o técnico: "A campanha europeia está a ter muito peso na cabeça dos sócios, mas pergunto o que já perdemos internamente? O que nos afastou da conquista de alguma coisa? Ganhámos a Supertaça, no campeonato, o máximo que pode acontecer é ficarmos a quatro pontos do primeiro, e pergunto quem perdeu campeonato à 13.ª jornada a quatro pontos do primeiro?"

Arthur Cabral pede desculpa

Quem também veio a público falar sobre o ocorrido na sexta-feira foi Arthur Cabral. O jogador brasileiro reagiu aos insultos de que foi alvo por parte de alguns adeptos com um gesto impróprio e, neste sábado, pediu desculpa.

Numa nota publicada pelas “águias” na página oficial, o antigo jogador da Fiorentina, por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros no mercado de Verão, garante que foi insultado e, “de cabeça quente”, reagiu, mostrando agora vontade de virar o foco para os objectivos da equipa, nomeadamente a conquista do campeonato.

“Ao ver as imagens do que aconteceu, eu posso dizer que estou ainda mais arrependido do ocorrido. Eu sei que não tem sido fácil este início no Benfica, sei que o torcedor esperava muito mais de mim, eu também esperava muito mais, mas posso dizer que tenho trabalhado muito, todos os dias, sabendo que posso entregar muito mais”, começou por dizer Arthur Cabral.

“Após a partida de ontem, após mais um resultado negativo, saí do Estádio de cabeça muito quente, realmente de infelicidade, e, infelizmente, após ser insultado ao lado da minha família, eu não me consegui controlar, tive uma atitude que não é nem um pouco certa, muito longe disso. Peço desculpa, sei que errei, estou realmente muito arrependido e garanto que nada parecido com isso voltará a acontecer. O que posso dizer é que continuarei trabalhando ao lado dos meus companheiros para colocar o Benfica no lugar dele e alcançar todos os nossos objectivos, que com certeza é ser campeão no final da época”, concluiu o brasileiro.