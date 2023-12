Schmidt não gostou de ser contestado e ameaça sair do Benfica

O empate a um golo entre o Benfica e o Farense, o segundo consecutivo no campeonato e o terceiro em todas as competições, ameaça fazer estragos no clube da Luz. Roger Schmidt mostrou-se bastante desagradado com a contestação dos adeptos durante a partida e ameaça sair.

"Vou pensar no que aconteceu esta noite e se eu for o problema, se o Benfica precisar de um treinador para fazer substituições como os adeptos querem, não há problema, eu saio. E depois outro pode substituir-me e se calhar será melhor, veremos. Se eu sou o problema dou espaço para outro treinador ser melhor do que eu, se não sou bom o suficiente posso sair, é muito fácil e é algo em que irei pensar", disse o alemão.

Em causa está a contestação que o treinador sofreu, vinda das bancadas, quando optou por retirar João Neves e Tengstedt fazendo entrar Gonçalo Guedes e Musa.

Roger Schmidt pediu também para que os adeptos críticos não vejam os jogos do Benfica no estádio. "Quero dizer obrigado aos adeptos, apoiaram muito o que os jogadores fizeram até ao último minuto. Mas os negativos que fiquem em casa, porque não é bom para a equipa, quem não estiver feliz com o que os jogadores e equipa fizeram por favor fique em casa." começou por dizer o germânico.

"Se não estiverem felizes com a equipa por favor fiquem em casa, porque não podemos fazer melhor, com o esforço que os jogadores fizeram é melhor ficar em casa. Se não são capazes de apoiar depois do que os jogadores fizeram hoje, voltem depois quando formos campeões e formos para o Marquês de Pombal", acrescentou Schmidt antes de terminar: "Para estar como estiveram hoje, com os jogadores a fazer o que fizeram, se não respeitam o treinador, então é melhor ficarem em casa, não é aceitável para mim."