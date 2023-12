Parlamento quer ouvir presidente da ERC, sindicato e trabalhadores da TSF, JN e O Jogo

Requerimentos do BE e do PCP aprovados por unanimidade na comissão de Cultura. Jornal de Notícias volta a não ir para as bancas na sexta-feira.

O Parlamento vai chamar a presidente da ERC e do Sindicato dos Jornalistas, trabalhadores da TSF, do Jornal de Notícias e de O Jogo para prestarem esclarecimentos sobre o despedimento colectivo previsto no Global Media Group (GMG).

O BE pediu a audição da presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), do Sindicato dos Jornalistas, da Comissão de Trabalhadores da TSF, dos conselhos de redacção do Jornal de Notícias (JN), da TSF e de O Jogo, enquanto o PCP pediu para ouvir também os delegados sindicais na empresa GMG, especialmente naqueles três órgãos de comunicação social.

Ambos os requerimentos foram aprovados por unanimidade numa reunião da Comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, esta quinta-feira.

O GMG anunciou que vai avançar com "um processo de reestruturação de negociação de acordos de rescisão, com carácter de urgência, num universo entre 150 e 200 trabalhadores". Segundo um comunicado interno, assinado pela Comissão Executiva do grupo, esta decisão vai abranger as diversas áreas e marcas do grupo. A Global Media diz que com isto pretende "evitar um processo de despedimento colectivo", opção que remete para "último caso".

Os trabalhadores do JN cumpriram na quarta e na quinta-feira dois dias de greve que fizeram com que o jornal não fosse para as bancas pela primeira vez em 35 anos. Na sexta também não haverá edição.

Meia centena de trabalhadores do Jornal de Notícias concentraram-se esta quinta-feira em frente à redacção do Porto para contestar o alegado despedimento, que, a concretizar-se, será "o mais gravoso de sempre".

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, mostrou-se disponível para reunir com uma representação do GMG, após receber um manifesto dos jornalistas do Jornal de Notícias à entrada para o Conselho de Ministros, no Porto.

A GMG detém, além destes títulos, o Diário de Notícias (DN).