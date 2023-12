O ocaso de Marcelo tem um nome estranho: Zolgensma

1. No exacto momento em que o país mais precisava do seu Presidente, Marcelo aparece enrodilhado em mais um daqueles casos de suspeição que vão corroendo a democracia. Quando nos faz falta um presidente forte, com autoridade e voz capazes de atenuar a fragmentação e a instabilidade que se anunciam para as eleições de 10 de Março, Marcelo afunda-se num buraco negro. Aconteça o que acontecer, não sairá incólume do caso das gémeas luso-brasileiras, cujos pais sentiram um súbito, mas compreensível, arrebatamento pela esfera armilar e as cinco quinas para receber em troca um medicamento chamado Zolgensma.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt