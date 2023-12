Mortágua será cabeça de lista do BE por Lisboa e Miguel Cardina por Coimbra

Os candidatos do Bloco por Lisboa estão, no geral, entre a casa dos 20 e dos 50 anos. A candidata mais nova tem 22 anos e a mais velha 67.

Sem surpresas, Mariana Mortágua será a cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) por Lisboa às eleições legislativas antecipadas de 10 de Março. O número dois será Fabian Figueiredo, que já substituiu Pedro Filipe Soares, no Parlamento, na legislatura passada. Jorge Costa, ex-deputado, também volta às listas, em terceiro lugar. Em Coimbra, a lista será encabeçada por Miguel Cardina.

Os nomes foram aprovados esta quarta-feira à noite, em plenário distrital, e terão agora de passar pela próxima Mesa Nacional do partido, ainda este ano. Será a quarta vez que Mariana Mortágua, economista de 37 anos, que foi eleita líder do BE em Maio, encabeçará a lista por Lisboa. A bloquista é deputada desde 2013, vice-presidente do grupo parlamentar do partido e já foi deputada municipal por Lisboa e assessora de economia e finanças do grupo parlamentar.

​Já para Miguel Cardina, historiador e dirigente do partido, trata-se de uma estreia. Nas eleições passadas foi o número dois por Coimbra, círculo que teve como cabeça de lista o ex-deputado José Manuel Pureza.

Depois de Pedro Filipe Soares ter anunciado que não será novamente candidato às legislativas, para dar espaço à renovação do partido, Fabian Figueiredo, sociólogo de 34 anos, ocupará o segundo lugar por Lisboa. O também dirigente do partido (da comissão política e do secretariado) já esteve no Parlamento quando substituiu temporariamente o ainda líder parlamentar em 2021, foi candidato às legislativas em 2019, cabeça de lista por Loures às autárquicas de 2017 e já desempenhou funções de assessor do grupo parlamentar do BE.

Jorge Costa, jornalista de 48 anos, que foi deputado entre 2009 e 2011 e 2015 e 2021 e um dos negociadores da "geringonça", também voltará às listas, depois de, nas últimas legislativas, não se ter candidatado para se dedicar à organização partidária. Além de ex-vice-presidente do grupo parlamentar é também membro da comissão política e do secretariado do partido e já foi o primeiro candidato por Loures nas autárquicas de 2013.

Já Beatriz Gomes Dias, vereadora de Lisboa, não fará novamente parte das listas, sendo o quarto lugar agora ocupado por Anabela Rodrigues, mediadora cultural de 47 anos, que foi a quarta candidata do BE às europeias em 2019 e faz parte dos corpos gerentes da associação Solidariedade Imigrante.

Em quinto lugar, mantém-se Leonor Rosas, 24 anos, bolseira de doutoramento e membro da comissão política do BE. Nos primeiros nomes da lista de 22 pessoas, contam-se ainda a dirigente e estudante universitária Aliyah Bhikha, a mais nova candidata que, com 22 anos, aparece em 11º. lugar.

Mas também Afonso Moreira, médico de 33 anos, que já foi candidato em 2022; Raquel Lindner, bolseira de investigação científica de 24; Carolina Serrão, actriz e encenadora de 33 anos; Alexandre Café, operário fabril com 50 anos e Tânia Russo, médica de 42 anos, ambos repetentes nas listas. No geral, os candidatos estão entre a casa dos 20 e dos 50 anos, tendo o candidato mais velho 67 anos.

Nas últimas legislativas, o Bloco teve 4,40% dos votos e elegeu apenas dois deputados por Lisboa num total de cinco deputados (dois pelo Porto e um por Setúbal), o que significa que, se o resultado se repetir em Março, apenas Mariana Mortágua e Fabian Figueiredo serão eleitos. Já por Coimbra, o partido não conseguiu eleger em 2022.