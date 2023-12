Quase em “casa”

"Home is where your heart is", mais ou menos. Tudo para nós é casa. Existem pessoas que são "casa", pratos de comida que são "casa", amigos que são "casa". Na sociedade contemporânea, quase tudo é "casa", excepto uma pequena coisa: uma casa não é "casa", uma casa é um oásis.

A maioria das pessoas tem como meta, compreensivelmente atingível, sair de casa dos pais, ou de quem os criou, sair da casa que nos faz sentir em "casa" com objectivo de morar noutra casa que também nos faça sentir em "casa".

Essa vontade mantém-se, mas os tempos mudaram. Hoje já só nos queremos sentir em "casa" em qualquer sítio, daí já ter começado a minha procura por uma tenda para fazer dela "casa".

Sentir que, por muito que lutemos para sair de "casa", é quase impossível suportar uma casa traz-nos uma angústia para a qual ninguém nos preparou. No fundo, nós somos os novos "sem-abrigo", com "casa" mas sem casa.

Talvez não nos tenhamos preparado bem. Talvez devêssemos ter tido menos "casa". Não imagino a dor moral anexada a ser obrigado a regressar a "casa" após já ter tido uma nova "casa".

Fala-se de uma sensação de desilusão e frustração sobre as quais o nosso ego e independência se desmoronam. Ou seja, regredir de uma "casa" para a "casa" será sempre mais difícil do que avançar de "casa" para uma casa.

Será tudo isto um sinal para nos mantermos eternamente por "casa"? Espero que não, já fiz um empréstimo para a minha tenda! Como pretendo fazer dela "casa" fica mais caro.

Sinto que deviam começar a existir workshops sobre cartão e calçada portuguesa, quase ninguém tem noções sobre esses temas, felizmente. Já me disseram para investir no canelado, dizem que é mais ergonómico.

Estamos a poucos passos das nossas casas passarem a houses e da nossa "casa" se transformar em "home", do nosso senhorio passar a landlord e da nossa vizinha passar a neighbor. Afinal, "home is where your paycheck allows you to be".