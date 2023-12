“O silêncio não nos protegerá”

Escrevo, hoje, em causa própria, não só porque sou testemunha abonatória de Cláudia Simões no caso da agressão policial de que foi vítima, mas também porque este caso me diz particular respeito enquanto mulher negra neste país. Poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer uma de nós e, sem dúvida, que o decorrer e o desfecho deste processo judicial e político serão um barómetro importante sobre o quão as “vidas negras importam” em Portugal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt