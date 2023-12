Artigo sobre ChatGPT em primeiro lugar no top 25 dos mais lidos na Wikipédia em 2023

No ano em que mais se ouviu falar sobre a Inteligência Artificial, o artigo da Wikipédia, em inglês, sobre o ChatGPT foi o que arrecadou o maior número de visualizações (49,9 milhões). Para Anusha Alikhan, directora das comunicações da Wikimedia Foundation, em entrevista à CNN, “está claro que as pessoas queriam compreender melhor a história e o contexto por detrás do ChatGPT à medida que experimentavam esta tecnologia”. A Wikipédia somou, em 2023, mais de 84 mil milhões de visualizações.

A lista anual de mortes foi o segundo artigo mais lido, seguindo-se a página que dá informações sobre o Campeonato do Mundo de Críquete de 2023. Este foi o primeiro ano em que um tópico associado ao críquete entrou na lista dos 25 artigos mais populares da Wikipédia, avançou a Associated Press. O top 25 foi partilhado pela Wikimedia Foundation esta terça-feira, dia 5 de Dezembro.

A Premier League indiana ficou no quarto lugar da lista, contando com cerca de 32 milhões de visualizações. Este ano, os artigos sobre filmes também se destacaram no top 25. A página do Oppenheimer posiciou-se em quinto lugar, com mais de 28 milhões de visualizações, e a do filme Jawan ficou em oitavo.

Pathaan, Barbie, Avatar: O Caminho da Água e Guardiões da Galáxia Vol. 3 encontram-se, respectivamente, no lugar 10, 13, 20 e 23 da lista. The Last of US, com quase 20 milhões de leituras, foi a única série a conseguir uma posição neste grupo de artigos mais visualizados.

Taylor Swift, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Matthew Perry e Elon Musk são os protagonistas de alguns dos perfis que estavam entre os 25 artigos mais visualizados.

Confira a lista dos 25 artigos mais vistos na Wikipédia, em inglês:

ChatGPT : 49.490.406 visualizações Lista de mortes em 2023: 42.666.860 visualizações Copa do Mundo de Críquete de 2023: 38.171.653 visualizações Premier League indiana: 32.012.810 visualizações Oppenheimer (filme): 28.348.248 visualizações Campeonato do Mundo de Críquete: 25.961.417 visualizações J. Robert Oppenheimer: 25.672.469 visualizações Jawan (filme): 21.791.126 visualizações Premier League indiana de 2023: 20.694.974 visualizações Pathaan (filme): 19.932.509 visualizações The Last of Us (série): 19.791.789 visualizações Taylor Swift: 19.418.385: visualizações Barbie (filme): 18.051.077 visualizações Cristiano Ronaldo : 17.492.537 visualizações Lionel Messi : 16.623.630 visualizações Premier League: 16.604.669 visualizações Matthew Perry : 16.454.666 visualizações Estados Unidos da América: 16.240.461 visualizações Elon Musk : 14.370.395 visualizações Avatar: O Caminho Da Água : 14.303.116 visualizações Índia: 13.850.178 visualizações Lisa Marie Presley : 13.764.007 visualizações Guardiões da Galáxia Vol. 3 : 13.392.917 visualizações Invasão da Ucrânia : 12.798.866 visualizações Andrew Tate: 12,728,616 visualizações

