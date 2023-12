O logótipo do Governo e a bandeira nacional

O Governo decidiu recentemente criar uma nova “marca” para comunicar a acção governativa e identificar a administração pública. Neste sentido, procedeu a uma reconfiguração da bandeira nacional, operando uma “síntese formal” que teve por objectivo criar uma imagem “inclusiva, plural e laica”.

Parece, pois, que o Governo considera que a bandeira nacional, instituída pela I República em 1910, representa a exclusão e o unanimismo, e que a mesma tem um carácter confessional, apesar de a actual Constituição proclamar que ela é “símbolo da soberania da República, da independência, unidade e integridade de Portugal” (art. 11.º da CRP).

À vista do resultado visual alcançado – um rectângulo verde, um círculo amarelo e um rectângulo vermelho, figuras dispostas numa sequência horizontal e afastadas entre si –, a verdade é que a nova "marca" institucional do Governo, de questionável qualidade estética, se traduziu numa profunda e grosseira adulteração daquele símbolo nacional ao fazer desaparecer a esfera armilar e o escudo, com as suas quinas e bordadura de castelos.

Como órgão de soberania que é, o Governo devia ser o primeiro a respeitar a bandeira nacional e por isso causa espanto e indignação que o mais elevado símbolo da nação seja assim deturpado ao sabor da moda “woke”, apagando dele elementos que estão absolutamente enraizados na nossa identidade histórica e cultural.

Ao rejeitar a esfera e o escudo, o Governo assumiu uma posição dotada de forte carga ideológica, querendo esquecer que esses sinais estão de tal modo consagrados no imaginário colectivo português que a mais profunda mudança de regime – a instauração da República em 1910 – não só não eliminou da bandeira o escudo (que, sendo de origem dinástica, há muito ganhara um significado nacional), como retomou o uso da esfera armilar – símbolo pessoal dos reis D. Manuel I e D. João III e que já havia figurado na bandeira nacional durante um curto período, após a formação, em 1816, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.

Não por acaso, as selecções portuguesas de futebol e de outras modalidades desportivas são correntemente designadas "selecção das quinas", numa evocação do elemento central do escudo nacional.

A utilização de logótipos pelos órgãos de soberania e administração pública devia, em meu entender, terminar de uma vez por todas, com a vantagem de acabarem os ajustes directos aos ateliers de design – como aconteceu no caso presente, em que o Estado despendeu 74 mil euros – e os demais custos sumptuários para refazer estacionários, sites da Internet, sinaléticas, etc., sempre que um Governo resolve mudar de “marca”.

Faça-se uso da bandeira nacional ou, no limite, quando razões de simplificação gráfica o exijam, do escudo nacional. São estes os símbolos que comungamos e que nos identificam como nação – “uma comunidade natural, histórica e espiritual, e não apenas um sítio onde se vive melhor ou pior”, nas recentes palavras de Nuno Maria Côrte-Real. Símbolos que por isso devem ser perenes ao invés de andarem à mercê de modas, gostos e veleidades interpretativas daqueles que transitoriamente se acham investidos em funções governativas.

Foto Capa da obra "Bandeira Nacional" (Imprensa Nacional, 1910). DR

Como bem assinalou Miguel Metelo de Seixas na sua obra Quinas e Castelos. Sinais de Portugal (Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2019), “o escudo e a esfera armilar transmitiam a ideia de continuidade histórica da comunidade nacional”, motivo que justificou a sua preservação até ao presente. Bom seria, aliás, que aquele pequeno mas interessantíssimo ensaio fosse lido na escola e distribuído a presidentes da república, primeiros-ministros e demais governantes em cada acto de tomada de posse.