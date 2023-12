O 2024 do D. Maria II faz-se sob o signo de Abril

Antes da reabertura do edifício do Rossio, o Teatro Nacional regressa a Lisboa, entre Março e Julho, com a apresentação de 17 projectos, continuando durante o resto do ano a estender-se a todo o país.

Era uma inevitabilidade que o ano de 2024 para o Teatro Nacional D. Maria II fosse marcado pelas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O que não estava nos planos era que este ciclo, em que se ancora o regresso do D. Maria II a Lisboa, depois de um ano na estrada, tivesse de encontrar outros espaços para a apresentação dos seus espectáculos. Se Pedro Penim queria que o regresso ao Rossio trouxesse consigo alguma da experiência da Odisseia Nacional, sobretudo na abertura do teatro a outros espaços (públicos e semi-públicos) e a uma maior ligação às comunidades, Abril Abriu vai, na verdade, aproximar do edifício do D. Maria II, mas desenvolver-se sempre fora de um edifício que estará em obras até, pelo menos, ao final do ano.