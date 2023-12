Já podes recriar a foto dos trabalhadores a almoçar no arranha-céus em Nova Iorque

Uma nova atracção num dos arranha-céus mais famosos dos Estados Unidos permite que os turistas recriem uma foto icónica do século XX. Conhecida como Lunch Atop a Skyscraper (Almoço no topo de um arranha-céus, em português), a imagem retrata 11 operários, sem qualquer tipo de equipamento de segurança, a almoçar sentados numa viga de aço a 260 metros de altura durante a construção do 30 Rockefeller Plaza, em Nova Iorque.

The Beam está a ser vendido como uma experiência interactiva para viajantes que gostam de adrenalina e história. Ao adquirir o bilhete, os visitantes têm acesso ao deck de observação no 69.º andar e podem sentar-se numa espécie de barra com encosto e cinto de segurança.

A viga é elevada a 3,6 metros da plataforma do miradouro e dá uma volta de 180 graus. Os destaques da vista são o Central Park e o panorama de Manhattan — um horizonte repleto de prédios. Pode, então, reproduzir-se a foto publicada no jornal The New York Herald-Tribune, a 2 de Outubro de 1932.

Para entrar na plataforma de observação, os bilhetes variam entre 34 e 40 dólares (31 e 37 euros). A experiência The Beam, no entanto, exige um bilhete individual adicional, que custa 23 euros.

