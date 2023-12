Ataque de drone mata 85 pessoas por engano na Nigéria

Vítimas participavam numa cerimónia religiosa quando um drone do exército nigeriano atacou uma aldeia.

Pelo menos 85 pessoas morreram no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, no seguimento de um ataque de um drone militar que terá atingido, por engano, um alvo civil durante uma operação contra grupos armados. O incidente aconteceu na noite de domingo.

Uba Sani, governador do estado nigeriano de Kaduna, revelou na segunda-feira que as vítimas, civis muçulmanos que participavam em celebrações religiosas na aldeia de Tudun Biri, “foram mortas por engano e muitas outras ficaram feridas após um ataque militar de drone”.

Um comunicado do governo estadual de Kaduna acrescentou que “o Exército Nigeriano estava numa missão de rotina contra terroristas” quando terá atingido “inadvertidamente” dezenas de civis.

A Agência Nacional de Gestão de Emergências da Nigéria avançou na terça-feira um primeiro balanço de vítimas: pelo menos 85 pessoas morreram durante o ataque e 66 ficaram feridas.

Um acidente “perturbador e doloroso”

O Presidente nigeriano, Bola Tinubu, que se encontra no Dubai a participar na COP28, a cimeira climática das Nações Unidas, classificou o incidente “muito infeliz, perturbador e doloroso”, afirmou a sua porta-voz, Ajuri Ngelale, em comunicado.

Tinubu já ordenou uma “investigação completa” sobre o ataque militar. Segundo a sua porta-voz, o Presidente “apela à calma enquanto as autoridades analisam diligentemente o acidente”.

No local, testemunhas afirmam que ouviram uma forte explosão depois das 21h00, seguida de uma segunda explosão cerca de meia hora depois, enquanto os moradores ajudavam os feridos e transportavam os mortos, causando mais vítimas mortais.

Danjuma Salisu, um sobrevivente, afirma que os moradores ouviram o som de um avião a aproximar-se, seguido de uma grande explosão.

“Não conseguíamos sequer correr. Foi um estrondo barulhento que deixou mais de 80 mortos e muitos de nós feridos”, disse Salisu, numa cama de hospital, onde estava a ser tratado por ferimentos nas mãos e nas pernas.

O estado de Kaduna fica a 163 km da capital nigeriana Abuja, no Norte do país. Actualmente, a região enfrenta uma onda de sequestros e assassinatos cometidos por grupos armados que o estado nigeriano designa como “terroristas”.

O exército da Nigéria, apoiado pelos Estados Unidos, o Reino Unido e outros aliados não ocidentais, combate há vários anos grupos radicais islâmicos no Nordeste do país. O incidente de domingo insere-se num padrão de ataques aéreos mortais por parte dos militares nigerianos, e é o mais recente de uma série de ataques que mataram civis.