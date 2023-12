O “cansaço da guerra” não é uma estratégia para a Ucrânia

1. Com as atenções viradas para a guerra em Gaza, os chefes da diplomacia da Aliança Atlântica, reunidos na terça-feira passada em Bruxelas, quiseram reafirmar o seu total apoio à Ucrânia, repetindo a velha fórmula segunda a qual estarão com ela enquanto for preciso e com o que for preciso. Dmytro Kuleba saiu da reunião entre os aliados e a Ucrânia, no dia seguinte, satisfeito com o que ouviu. A guerra já dura há 22 meses. Com a neve a cobrir Kiev, a norte, ou Odessa, a sul, os combates na linha da frente vão ter de se adaptar às condições do Inverno.

