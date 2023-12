Advento exige vigilância

1. Começamos hoje a celebração litúrgica do Advento. É um fervoroso convite a entrar neste tempo de vigilância para estarmos atentos ao Deus que vem a toda a hora, a todo o momento, na vida das pessoas, na vida do mundo, embora nós não nos demos conta, se não estivermos atentos. A própria liturgia do domingo existe para romper com essa desatenção ao permanente advento de Deus, na evolução da natureza e da história humana.

