Sp. Braga trava Estoril e não desarma na frente da Liga

O Sp. Braga travou este domingo as intenções de um Estoril animado pela recente vitória no Dragão, com os minhotos a vencerem por 3-1, após reviravolta, em partida da 12.ª jornada da Liga, não desarmando na luta pelos lugares de "pódio", seguindo em quarto lugar, com 26 pontos.

Em retoma no campeonato, com vitória em casa do FC Porto e goleada ao Casa Pia, o Estoril ganhou vantagem aos 24 minutos, num golo de Rafik Guitane, fruto de transição rápida e eficaz, com Mateus Fernandes e Holsgrove a levarem a bola ao franco-argelino.

O Sp. Braga, depois de duas ocasiões desperdiçadas por Álvaro Djaló (10') e Simon Banza (13'), foi obrigado a justificar o domínio no campo estatístico, o que Ricardo Horta cumpriu após assistência (de calcanhar) de Pizzi, com o golo do empate (31').

O jogo atingiria o intervalo empatado, resultado que Djaló poderia ter alterado cinco minutos depois do regresso dos balneários. Missão que o espanhol deixou para o francês Banza, que no minuto seguinte estabeleceu, a dois tempos, o 2-1, após uma primeira defesa de Marcelo Carné.

Em desvantagem, o Estoril - que tentava aproximar-se da primeira metade da classificação - nunca mais conseguiu acompanhar o ritmo de um adversário que até nem precisou de acelerar, limitando-se a controlar o jogo de forma a garantir a vitória, gerindo ainda o desgaste provocado pela última ronda da Liga dos Campeões.

Mesmo assim, Bruma, André Horta e Rony Lopes dispuseram de ocasiões suficientes para evitar sobressaltos, acabando por ser Víctor Gómez (90') a dissipar eventuais dúvidas num dos raros remates que Marcelo Carné não segurou, acabando por ser traído pelo poste e pelo ressalto nas costas, a estabelecer o resultado.