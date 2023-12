Morreu o general Luís Araújo, antigo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea

Luís Araújo foi o piloto do helicóptero que teve a missão de levar comida aos deputados sequestrados durante o cerco à Assembleia Constituinte.

O general da Força Aérea Luís Araújo, que foi Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), morreu este sábado, subitamente, aos 74 anos.

Luís Araújo foi o piloto encarregue da missão de levar comida aos deputados que estavam sequestrados dentro do Parlamento, no famoso cerco dos operários da construção civil, a 12 de Novembro de 1975 – e também de resgatar o presidente da Assembleia da República à época, Henrique de Barros, que os manifestantes não deixaram que abandonasse os jardins de São Bento.

O general ocupou as funções de CEMGFA entre 7 de Fevereiro de 2011 e 7 de Fevereiro de 2014. Entre muitas missões, Luís Araújo foi assessor para a Força Aérea da Casa Militar da Presidência da República em 1996, no mandato do Presidente Jorge Sampaio.

Foi também o responsável pelo comando da Força Conjunta de Protecção e Recolha de Cidadãos Nacionais na República da Guiné-Bissau, na crise militar de Junho de 1998.

Luís Araújo foi ainda director do Instituto de Altos Estudos da Força Aérea, director-geral de Política de Defesa Nacional e, em 18 de Dezembro de 2006, depois de promovido a general, passou a ocupar o cargo de Chefe do Estado-Maior da Força Aérea.