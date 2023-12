1300 artistas denunciam pressões e ameaças a quem se mostra solidário com a Palestina

Acusam as instituições culturais de silenciarem e estigmatizarem aqueles que manifestam solidariedade com a Palestina, no contexto da intervenção militar em Gaza após o ataque do Hamas que vitimou 1200 israelitas – a resposta militar de Israel resultou até ao momento na morte de cerca de 15 mil palestinianos. As pressões e ameaças que sofrem artistas ou trabalhadores do meio artístico são, escrevem, reveladoras de uma “perturbadora duplicidade de critérios”: “As expressões de solidariedade prontamente oferecidas a outros povos que enfrentam uma opressão brutal não foram estendidas aos palestinianos."

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt