Moradores do sul da Alemanha aconselhados a não sair de casa devido a fortes nevões

Fortes quedas de neve provocaram este sábado, 2 de Dezembro, o caos na Baviera, no sul da Alemanha, em particular na sua capital, Munique, onde o tráfego aéreo e ferroviário foram interrompidos.

Depois de ter anunciado a suspensão dos voos até às 12h (hora local), o aeroporto de Munique anunciou o prolongamento desta medida até às 6h (5h em Lisboa) de domingo “devido à persistência da queda de neve”, disse um porta-voz à AFP, acrescentando que “no total foram afectados 760 voos”.

Mais de 40 centímetros de neve caíram em Munique na sexta-feira à noite, segundo o serviço meteorológico.

As autoridades apelaram aos residentes para que permanecessem em casa, por razões de segurança. A polícia da cidade aconselhou as pessoas a “evitarem deslocações desnecessárias e a conduzirem apenas quando necessário”, devido à “queda de neve excepcionalmente forte”.

A chegada do Inverno causou igualmente perturbações consideráveis no tráfego ferroviário, estando a “principal estação ferroviária de Munique fora de serviço”, declarou a empresa de transporte alemã Deutsche Bahn. A circulação nas linhas principais da cidade está completamente paralisada.

Em todo o sul da Alemanha, prevêem-se igualmente cancelamentos ou atrasos de comboios, advertiu a Deutsche Bahn, estimando que as perturbações se prolongarão por todo o dia.

Uma grande parte dos transportes públicos - autocarros, comboios suburbanos e eléctricos - também está parada na capital da Baviera, segundo a empresa de transportes públicos de Munique (MVG). O metro poderá igualmente sofrer cancelamentos e interrupções durante o dia, acrescentou.

A polícia da Baixa Baviera registou cerca de 350 intervenções relacionadas com o mau tempo entre a noite de sexta-feira e a manhã de hoje. Foram registados cinco acidentes rodoviários com feridos ligeiros.

Há vários dias que uma grande parte da Alemanha está sob o efeito da neve e de temperaturas negativas. De acordo com o serviço meteorológico alemão, as maiores quantidades de neve são esperadas este sábado em Allgäu, no sul da Baviera, com 30 a 40 centímetros. A precipitação deverá diminuir gradualmente até ao final da tarde.