Contagem decrescente: 25 filmes para entrares no espírito de Natal

O Estranho Mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas, 1993)

Sabemos que a discussão é grande. Será O Estranho Mundo de Jack um filme de Halloween ou de Natal? Não vamos entrar na disputa, mas nós achamos que é o filme perfeito para a transição. Por isso, abre a época natalícia com esta animação musical de Tim Burton.

Disponível na Disney+.

Elf - O Falso Duende (Elf, 2003)

Na infância, Buddy caiu dentro do saco de prendas do Pai Natal e foi parar ao Pólo Norte, onde começou a trabalhar como elfo. Só em adulto é que começou a sentir que, talvez, não pertencesse ali. Esta comédia com Will Ferrell, tão nostálgica como engraçada, não podia faltar na lista.

Disponível na Apple TV.

Batman Regressa (Batman Returns, 1992)

Prometemos filmes para todos os gostos, mas convenhamos que uma história sobre o Batman não nos faz pensar imediatamente no Natal. No entanto, esta longa-metragem que põe o Cavaleiro das Trevas contra Penguin é cheia de acção e sátira, marcada pelo estilo gótico de Burton e com (um bocadinho de) espírito natalício.

Disponível na HBO Max, Apple TV e Amazon Prime Video.

Gremlins - O Pequeno Monstro (Gremlins, 1984)

Já todos recebemos prendas esquisitas, mas talvez nunca com regras tão rígidas como a de Billy Peltzer: não o deixes apanhar luz forte, não o molhes e nunca o alimentes depois da meia-noite. Esta inusitada prenda de Natal mistura terror, comédia e criaturas adoráveis.

Disponível na HBO Max, Apple TV e Amazon Prime Video.

Mulherzinhas (Little Women, 2019)

A versão galardoada de Greta Gerwig não tem tantos elementos natalícios como a adaptação de 1994 do clássico de Louisa May Alcott, mas a longa-metragem reflecte sobre valores que devem estar presentes no Natal. Mulherzinhas fala sobre a importância da família, da sororidade e de nos mantermos fiéis a nós próprios.

Disponível na Apple TV e Amazon Prime Video.

Padrinhos de Tóquio (Tokyo Godfathers, 2003)

Se és fã de anime, este filme é para ti. Um alcoólico, uma mulher trans e uma misteriosa modelo de passerele parecem não ter muito em comum. Contudo, na véspera de Natal, a busca pela família de um bebé recém-nascido encontrado no lixo fá-los percorrer a cidade juntos. Uma história que mostra que há famílias que se escolhem.

Disponível na Apple TV.

Wonka (2023)

Sonhos, chocolate e magia são uma boa parte da receita para o Natal — e é o que Wonka promete. Se conheces a história da mais famosa fábrica de chocolate, agora é a vez da origem do seu excêntrico proprietário: Willy Wonka.

Dia de estreia nos cinemas em Portugal.

Do Céu Caiu uma Estrela (It's a Wonderful Life, 1946)

Este filme de Frank Chapra também não é, de forma óbvia, um filme de Natal. Afinal, só faz uma breve referência à época. No entanto, para além de ser um clássico do cinema que vale sempre a pena ver, a premissa é uma reflexão oportuna para esta altura: um filme que nos lembra que, mesmo quando tudo parece mau, podemos ter um impacto positivo na vida dos outros.

Disponível na Apple TV.

Grinch (How The Grinch Stole Christmas, 2000)

Whoville e os seus habitantes, os Who, estão cheios de espírito natalício. O problema é que Grinch odeia a época e não descansará enquanto não roubar o Natal. Um clássico intemporal de Doctor Seuss — com a promessa de que a pequena Cindy Lou Who consegue derreter os corações de todos, mesmo de quem ainda não está no espírito certo. Para os que preferem animação, aconselhamos a adaptação de 2018.

Disponível na Netflix e Amazon Prime Video

O Amor Acontece (Love Actually, 2003)

A verdadeira comédia romântica de Natal. O filme de Richard Curtis segue várias pessoas que, aparentemente, não são relacionadas — e segue as suas histórias de amor (ou desamor) das mais variadas formas. Isto, claro está, enquanto se aproxima o Natal.

Disponível na Netflix.

Die Hard - Assalto ao Arranha-Céus (Die Hard, 1988)

John McClane, polícia em Nova Iorque, vai visitar a mulher a Los Angeles. É no edifício da empresa onde trabalha que acontece a festa de Natal, repentinamente interrompida por um grupo de ladrões. Todos são feitos reféns, menos John McClane que, perante a demora da polícia, vai fazer justiça pelas próprias mãos. Die Hard prova que os filmes de acção também têm lugar no Natal.

Disponível na Disney+ e Apple TV.

Polar Express (2004)

Pai Natal? Homem ou mito? Essa é apenas uma das reflexões que o protagonista de Polar Express enfrenta quando embarca no comboio mágico em direcção ao Pólo Norte, na véspera de Natal. Esta animação premiada mostra-nos que podemos encontrar beleza em tudo, se acreditarmos o suficiente.

Disponível na Netflix e HBO Max.

Carol (2015)

​Therese (Rooney Mara), nos seus 20 anos, trabalha numa loja, mas sonha em ser fotógrafa profissional. Carol (Cate Blanchett), mais velha, está presa num casamento por conveniência. Com as vésperas de Natal como pano de fundo, a relação entre estas mulheres floresce enquanto tentam navegar pelos seus problemas e aspirações individuais.

Disponível na Amazon Prime Video.

A minha casinha (2023)

​Algures em Portugal, acompanhamos uma família e os seus problemas ao longo de um ano, após a partida do filho (Salvador Gil) para continuar os estudos em Londres. As dificuldades de afirmação enquanto adulto, as crises de meia-idade, um ninho vazio e a saudade são só alguns dos temas que este filme português nos traz.

Estreia-se no dia 14 de Dezembro nos cinemas em Portugal.

Perigo Próximo (Better Watch Out, 2016)

Se calhar há quem se queira afastar do terror nesta época do ano, mas os fãs do género também merecem um dia do calendário de advento. Ashley é uma jovem babysitter, contratada para cuidar de Luke, 12 anos, mas rapidamente percebe que há alguém que tenta entrar em casa. Tudo isto se passa, claro, no Natal.

Disponível na Apple TV.

Arthur Christmas (2011)

Mais tarde ou mais cedo, já todos colocámos a mesma pergunta: como é que o Pai Natal faz tantas entregas numa só noite? Para além deste filme nos mostrar como é que isso acontece, ficamos a conhecer Arthur, o desastrado filho do Pai Natal que, este ano, tem uma missão importante e urgente em mãos: entregar uma prenda extraviada a uma criança.

Disponível na Netflix e na Apple TV.

Harry Potter e a Pedra Filosofal (Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 2001)

Harry Potter dispensa apresentações (ou devia dispensar). Cada filme desta saga percorre um ano lectivo inteiro (e não se foca apenas no Natal), porém, o primeiro filme é a definição de conforto e nostalgia, com boas mensagens sobre amizade, amor e escolhas certas. Além disso, se vires este hoje, vais a tempo de acabar a saga até ao Natal.

Disponível na HBO Max e na Apple TV.

De olhos bem fechados (Eyes Wide Shut, 1999)

Stanley Kubrick é o responsável por um dos filmes mais perturbadores deste calendário. Com Tom Cruise e Nicole Kidman, De olhos bem fechados reflecte sobre a falibilidade do idealismo, a propósito de um homem que descobre que a sua mulher ponderou ter um caso extraconjugal. Não é o sentimento mais natalício, mas passa-se na época festiva e é uma obra-prima cinematográfica, por isso achámos que deve estar aqui.

Disponível na HBO Max e na Apple TV.

Feliz Natal, Charlie Brown (A Charlie Brown Christmas, 1965)

Em modo de recuperação pelo De olhos bem fechados, a curta-metragem Feliz Natal, Charlie Brown é a sua antítese. Incomodado com o materialismo que o rodeia, Charlie Brown embarca na missão de perceber o significado mais profundo do Natal. São 30 minutos repletos de animação e nostalgia.

Disponível na Apple TV.

Mickey - Um Natal Mágico (Mickey's Once Upon A Christmas, 1999)

Há qualquer coisa no universo Disney que grita conforto, por isso este filme tinha de entrar na lista. Aqui, aglomeram-se três histórias natalícias protagonizadas pelas personagens mais clássicas, como Mickey, Minnie, Pateta e Donald.

Disponível na Disney+.

Klaus (2019)

Jesper foi o pior aluno da escola de carteiros e, por isso, foi destacado para trabalhar numa triste ilha onde os residentes não comunicam entre si. Tudo muda quando Jesper se torna amigo de um misterioso carpinteiro de brinquedos. Para além de uma mensagem bonita, Klaus mostra que a animação bidimensional não ficou para trás.

Disponível na Netflix.

Giras e Terríveis (Mean Girls, 2004)

Quem diz que Giras e Terríveis não é um filme de Natal, certamente não se lembra da melhor (e mais caótica) performance de Jingle Bell Rock. Com um elenco incrível e genuinamente engraçado, este filme de culto é uma das fundações do estilo chick-flick.

Disponível na Netflix e na Apple TV.

O Natal do Bruno Aleixo (2022)

Os fãs do urso-cão-ewok mais conhecido em Portugal, não precisam de ser convencidos. Quando Bruno sofre um acidente de carro e fica em coma, começa a lembrar-se de várias histórias que passou no Natal e que o fazem odiar a época. Com o humor seco e típico da personagem, este filme ainda não é um clássico natalício, mas devia ser.

Disponível na Filmin.

Um Conto de Natal (A Christmas Carol, 2009)

Haverá plano melhor para a véspera de Natal do que ver um filme que se passa precisamente nesse dia? Baseado no clássico conto homónimo de Charles Dickens, esta adaptação leva-nos à era vitoriana. Ebenezer Scrooge, o homem mais frio e avarento de que há memória, é visitado pelos fantasmas do passado, do presente e do futuro, numa jornada de redenção. Se gostares, há várias adaptações deste clássico, como é o caso de SOS Fantasmas (1988) e O Conto de natal dos Marretas (1992).

Disponível na Disney+ e na Apple TV.

Sozinho em Casa (Home Alone, 1990)

Provavelmente estiveram o tempo todo à espera deste momento e a questionar onde estaria aquele que é a Mariah Carey dos filmes de Natal. A história de Kevin é tão natalícia e nostálgica que só tem mesmo lugar no próprio dia 25. Um óptimo plano de família (se não se esquecerem de ti em casa).

Disponível na Disney+ e na Apple TV.

Texto editado por Inês Chaíça