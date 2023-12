Helicóptero despenha-se em autoestrada de Madrid. Há três feridos

Duas pessoas seguiam no helicóptero na altura do acidente. Uma delas conseguiu sair pelo próprio pé e a segunda foi resgatada dos destroços pelos bombeiros.

Um helicóptero despenhou-se na manhã desta sexta-feira, 1 de Dezembro, numa auto-estrada de Madrid, colidindo com um carro e deixando três pessoas feridas, disseram os serviços de emergência da capital espanhola.

Duas pessoas seguiam no helicóptero na altura do acidente. Uma delas conseguiu sair pelo próprio pé e a segunda foi resgatada dos destroços pelos bombeiros. Um dos sobreviventes ficou com um ferimento leve na cabeça e a outra terá partido um fémur. O motorista do carro atingido pelo helicóptero também ficou ferido, mas sem gravidade.

Segundo o El Mundo, que divulgou imagens de destroços de cor amarela na auto-estrada, uma forte rajada de vento pode ter causado o acidente.