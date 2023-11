Livre com 121 candidatos nas primárias, Rui Tavares quer integrar lista por Lisboa

O número de candidaturas às listas do Livre para as legislativas aumentou, comparando com as primárias de 2019 (com um total de 79 candidatos) e as de 2022 (que contaram com 84).

As primárias do Livre contam com 121 candidatos às listas a apresentar pelo partido nas legislativas de Março e serão realizados 32 debates no período de campanha eleitoral interna que arrancou esta quinta-feira.

Segundo fonte oficial do partido, 38 candidatos propõem-se a integrar as listas do Livre para o círculo eleitoral de Lisboa, nomeadamente, o deputado único e fundador do partido, Rui Tavares.

Entre os nomes que também querem integrar as listas para este círculo eleitoral está também Tomás Cardoso Pereira, chefe de gabinete do Livre no Parlamento e deputado municipal em Oeiras, e Isabel Mendes Lopes, deputada municipal em Lisboa, que também trabalha no gabinete parlamentar.

No Porto, disputam os lugares para as listas do Livre 15 candidatos, em Setúbal 11 e em Santarém, Faro e Aveiro, há um total de seis candidaturas. Para integrar a futura lista pelo círculo eleitoral de Braga, candidata-se Teresa Mota, co-porta-voz do Livre.

Internamente, o partido vai realizar 32 debates e, nos círculos eleitorais que apenas contam com um candidato, será divulgada uma entrevista. Apenas quatro pré-candidaturas foram excluídas do processo de primárias pela Comissão Eleitoral por não cumprirem os critérios exigidos.

O número de candidaturas às listas do Livre para as legislativas aumentou, comparando com as primárias de 2019 (que tiveram um total de 79 candidatos) e as de 2022 (que na altura contaram com 84). As eleições primárias do Livre são abertas a qualquer cidadão, desde que assine a carta de princípios deste partido, respeite o código de ética e assine um "acordo de compromisso", sob pena de ser retirada a confiança política.

Quanto à votação, membros e apoiantes do Livre podem fazê-lo nas primárias de todos os círculos eleitorais, e eleitores que se inscrevam podem votar nas primárias que decorrem no distrito onde estão recenseados.

A campanha eleitoral interna das primárias arrancou esta quinta-feira e decorre até 5 de Dezembro. A primeira volta, nos círculos com mais de seis candidaturas, está marcada para 6 e 7 de Dezembro. Já a 11 e 12 de Dezembro decorrerá a segunda volta das votações nos círculos eleitorais com mais de seis candidaturas e a volta única de votações nos círculos com menos de seis candidaturas. A 13 de Dezembro são divulgados os resultados finais.

Após o processo de primárias, segundo fonte do partido, o Livre terá um congresso em Janeiro para definir o programa eleitoral para as eleições legislativas. Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas a 10 de Março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa.