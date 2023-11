Ministério Público continua a averiguar legalidade de megaprojecto de Entrecampos

DIAP de Lisboa investiga desde 2018 operação urbanística montada por Medina e Salgado. À queixa original do CDS-PP junta-se agora a de dois cidadãos, contra “violação” do índice de edificabilidade.

As obras realizam-se já a bom ritmo, desde o início do Verão passado, nos primeiros passos da que promete ser a mais importante intervenção urbana em Lisboa desde a Expo-98. Mas a legalidade da operação em que se insere a construção do megaprojecto imobiliário situado nos terrenos da antiga Feira Popular, em Entrecampos, agora detidos pela Fidelidade, está ainda a ser investigada. Em causa está a eventual violação, por parte da Câmara Municipal de Lisboa, da legislação urbanística no que se refere ao índice de edificabilidade admitido para aquele local. Um processo de averiguações desencadeado em 2018, através de uma queixa do CDS-PP, está a ainda a decorrer, apurou o PÚBLICO, e viu ser-lhe aditada uma nova queixa em Setembro passado, por iniciativa de dois cidadãos interessados.