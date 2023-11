Protecção civil alerta para chuva forte e vento nas próximas 48 horas. Há 13 distritos em aviso amarelo

Protecção Civil alerta para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, cheias provocadas pelo transbordo do leito de rios e ribeiros, deslizamentos e derrocadas.

Treze distritos do continente vão estar sob aviso amarelo nesta quinta-feira devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte e persistente na próxima madrugada, informou o IPMA. Os distritos pintados a amarelo serão Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Beja, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal e Viseu.

Pelas 15h desta quinta-feira, o aviso amarelo já terá sido levantado em quase todas as regiões, à excepção de Évora e Beja, em que se prolonga até às 21h, e de Faro, onde a chuva forte e persistente se poderá manter até às 3h da madrugada de 1 de Dezembro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu ainda aviso amarelo para a Costa Norte, Costa Sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira entre as 3h e as 15h desta quinta-feira devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

Nos Açores, o grupo Central fica sob aviso amarelo entre as 15h e a meia-noite, e o grupo Oriental entre as 11h e as 6h da manhã desta quinta-feira, ambos pela possibilidade de precipitação forte e trovoada.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) já alertou, em comunicado, para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, cheias provocadas pelo transbordo do leito de rios e ribeiros, e deslizamentos e derrocadas.

Como medidas preventivas, recomenda verificar a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas, e ter especial cuidado na circulação junto a áreas arborizadas, onde o vento forte pode levar à queda de ramos e árvores, assim como na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas.

Nas vias rodoviárias, que poderão ficar escorregadias devido à acumulação de neve, gelo ou lençóis de água, e para onde poderão ser arrastados objectos soltos, a Protecção Civil apela à "adopção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade".

Em qualquer caso, "não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas".

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius (na Guarda) e os 16 (em Faro) e as máximas entre os 13 (na Guarda) e os 21 (em Faro). Viana do Castelo, Braga, Castelo Branco e Porto poderão chegar aos 17 graus de máximas, Aveiro, Leiria e Lisboa aos 19 e Évora, Beja e Santarém aos 20ºC.