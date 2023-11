Tip for Nature, um projecto-piloto para aumentar a reciclagem de vidro na hotelaria e restauração

O projecto digital "Tip for Nature" quer aumentar a taxa de reciclagem das embalagens de vidro no canal Horeca

E para combater o desperdício no canal Horeca, onde só 36% das embalagens são recicladas. De acordo com a AIVE, Portugal continua a ser o maior produtor europeu per capita de embalagens de vidro.

A Associação dos Industriais do Vidro e Embalagem (AIVE) apresentou, há dias, em Lisboa o projecto Tip for Nature, com o objectivo de aumentar a taxa de recolha de embalagens de vidro no canal Horeca, onde há mais desperdício. Com um cariz educacional e de formação digital, o projecto é financiado pela European Container Glass Federation (FEVE) e resulta de uma parceria com a cadeia The Editory Collection Hotels.

O país continua a estar “aquém” da taxa de reciclagem de vidro esperada, disse ao PÚBLICO a secretária-geral da AIVE, Beatriz Freitas. De acordo com os últimos dados estatísticos, revelados em 2021, a taxa de reaproveitamento de vidro é de 55%. Quando temos de chegar a 70% até 2025 e a 75% em 2030”, sublinha.

Segundo a responsável pela AIVE, o canal Horeca (que inclui restaurantes, cafés e hotéis) é o que “precisa de ser mais trabalhado em termos de recolha de vidro”, já que envolve “muito desperdício”. “Só nos está a conseguir fornecer para reciclagem cerca de 36% daquilo que é o consumo de embalagens de vidro”, garante Beatriz Freitas. “É manifestamente pouco, há muito para trabalhar.”

É neste contexto que a AIVE, com o apoio da Plataforma Vidro+ e da AHRESP, e num financiamento da FEVE, decidiu criar o projecto digital Tip for Nature, uma iniciativa-piloto com a cadeia The Editory Collection Hotels, que inclui dez hotéis em Lisboa, no Porto, em Lagos e em Tróia (alguns a funcionar apenas em época alta), de maneira a aumentar a consciencialização ambiental e, com isso, a retoma de embalagens de vidro.

O projecto arrancou com um questionário aos funcionários sobre hábitos de reciclagem e um “webinar de boas práticas” com o staff dos vários hotéis da cadeia. Durante o ano, a ideia é continuar a desenvolver uma série de iniciativas de formação e um desafio interno, para premiar a unidade hoteleira com maior taxa de recolha de vidro.

Mais que uma campanha, o projecto-piloto é “um compromisso educacional e inspirador para os colaboradores”, considera, por seu turno, a responsável de marketing da cadeia Editory Collection Hotels, Isabel Tavares, citada em comunicado enviado à imprensa. “Temos todo o gosto em ser pioneiros e em inspirar outros estabelecimentos. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para um futuro mais sustentável.”

Beatriz Freitas acredita que, apesar de este ser um “projecto-piloto, com resultados específicos”, o Tip For Nature pode inspirar outras cadeias hoteleiras e restaurantes a implementar um modelo semelhante e, com isso, “dar um salto nas quantidades de vidro para reciclar”.

A secretária da AIVE sublinha que Portugal continua a ser o “o maior produtor per capita de embalagens de vidro da Europa”, com uma produção muito acima das “necessidades de abastecimento”. Beatriz Freitas afirma ainda que os números baixos de reciclagem de vidro no canal Horeca se devem, sobretudo, a “questões políticas e questões operacionais que são complicadas”. “Não há um investimento a sério e forte para a recuperação do vidro”, remata.