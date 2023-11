O Shakhtar vai ao Dragão com a qualificação na cabeça

Equipa ucraniana venceu o Antuérpia e continua a sonhar com os “oitavos”. Atlético Madrid, Lazio e Borussia Dortmund foram os apurados do dia.

Poucos dariam o Shakhtar Donetsk como candidato sério a ter vida longa na Liga dos Campeões, mas a verdade é que vai entrar para a última jornada com possibilidades reais de entrar nos “oitavos”. Nesta terça-feira, a equipa ucraniana que joga longe de casa triunfou em Hamburgo por 1-0 sobre o Antuérpia e chegou aos nove pontos, igualando o FC Porto (derrotado em Barcelona) na classificação do Grupo H. Esta combinação de resultados atira as decisões da qualificação para a última jornada entre portistas e ucranianos – o empate chega à equipa portuguesa por ter vencido por 3-1 na primeira volta.

Frente a uma das equipas mais fracas desta fase de grupos da Champions (os belgas continuam com zero pontos), o Shakhtar fez o seu único golo logo aos 12, num cabeceamento certeiro de Mykola Matvienko após canto. Já depois do apito final, gerou-se alguma confusão no campo, com a expulsão de um jogador do campeão belga e com um dos árbitros assistentes a lesionar acidentalmente um jogador do Shakhtar – estava a recuar de costas e pisou o central Bondar.

Já fechadas ficaram as contas do Grupo E. Atlético Madrid e Lazio seguem para os “oitavos”, o Feyenoord desce para a Liga Europa e o Celtic fica sem competições europeias. Durante a tarde, a Lazio bateu o campeão escocês no Olímpico de Roma, por 2-0, com dois golos de Ciro Immobile, mas só festejou o apuramento depois do triunfo do Atlético em Roterdão, por 1-3. Foi um triunfo “colchonero” com muita ajuda involuntária do adversário – beneficiou de dois autogolos, um deles de alguém habituado a marcar na baliza do adversário, o mexicano Santiago Giménez.

O Borussia Dortmund foi o primeiro a livrar-se da confusão que tem sido o Grupo G, batendo o AC Milan por 1-3 em San Siro. Os “rossoneri” podiam ter entrado no jogo a ganhar, mas Giroud falhou um penálti aos seis e, pouco depois, Reus não falhou da linha dos 11 metros, deixando os germânicos em vantagem. Chukuweze ainda nivelou o marcador aos 37’, mas, na segunda parte, só deu Dortmund, com o jovem britânico Jamie Bynoe-Gittens a fazer o 1-2, aos 59’, e Adeyemi a fechar o resultado, aos 69’.

Apesar da derrota, o AC Milan ainda não perdeu as hipóteses de seguir para os “oitavos” porque houve empate (1-1) entre PSG e Newcastle. Os “magpies” estiveram o jogo quase todo em vantagem, depois do golo de Isak aos 27’, mas os parisiense, com Danilo Pereira de início (Vitinha e Ramos entraram na segunda parte) acabariam por chegar ao empate na compensação, com um penálti convertido por Mbappé. Os parisienses estão em segundo, com sete pontos, e dependem apenas de si – defrontam o já apurado Dortmund, enquanto Newcastle e AC Milan precisam de ganhar e esperar por uma prenda dos alemães.

No Grupo G, os dois apurados defrontaram-se e deram espectáculo. O Manchester City manteve o pleno de vitórias após bater em casa o RB Leipzig por 3-2, depois de estar a perder por 0-2. Dois golos de Openda deixaram os alemães confortáveis ao intervalo, mas, na segunda parte, Haaland, Foden e Alvaréz protagonizaram a reviravolta. No outro jogo do grupo, o Young Boys segurou o seu lugar na Liga Europa ao derrotar o Estrela Vermelha por 2-0.