Raro saleiro afro-português com mais de 500 anos vendido por 889 mil euros

Um saleiro sapi-português em marfim foi vendido esta tarde por 889 mil euros (comissões incluídas) num leilão da Sotheby's em Paris, confirmou ao PÚBLICO João Magalhães, um dos directores da prestigiada leiloeira, que estabelecera a base de licitação da peça nos 250 mil euros.

O Estado português estava na corrida a este artefacto raro, feito na Serra Leoa no final do século XV ou no início do século XVI – “sapi” é o termo que os navegadores e mercadores portugueses usavam para se referir aos habitantes da costa da Serra Leoa –, mas o montante de que dispunha para o comprar ficou muito aquém do suficiente para garantir que passaria a integrar as colecções nacionais.

Anísio Franco, o subdirector do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), que ao início da tarde esteve ao telefone a licitar a peça em representação da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), não revela até onde pôde ir, mas garante que “a peça foi muito disputada, como aliás seria de esperar”.

Tanto ao telefone como na sala, não faltou quem demonstrasse o seu interesse por este saleiro com mais de 500 anos. “Foi uma pena não termos conseguido comprar, porque é uma peça lindíssima, rara, que faria todo o sentido ter aqui no museu”, diz ao PÚBLICO este conservador de escultura. “Não sei quem o comprou, mas foi discutido intensamente. Estava ao telefone e, no final, ouvi palmas na sala.”

Esculpida em marfim, e com 25 centímetros de altura, a peça tem umas serpentes na base e, no topo, quatro aves em torno do que parece ser um cesto. Comparada com exemplares semelhantes, aparenta simplicidade, mas a mestria com que foi executada, a sua sofisticação, nota-se em cada pormenor da decoração.

Feito por artistas africanos sob encomenda portuguesa, integra um grupo restrito de objectos que testemunha os primeiros tempos da exploração do continente africano pelos europeus, ainda mais restrito tendo em conta a sua complexidade.