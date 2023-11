Autechre estreiam-se em Portugal, em Abril, com um concerto na Culturgest

A dupla formada por Rob Brown e Sean Booth actua pela primeira vez em Portugal a 12 de Abril de 2024, num concerto em que pedem que nos concentremos totalmente no som, imersos na escuridão.

Será, certamente, uma ocasião especial para aqueles que seguem desde há muito o percurso de um dos nomes mais respeitados da música electrónica. Os Autechre, é deles que falamos, vêm desde há mais de 30 anos seguindo um percurso singular, fazendo colidir ou harmonizando elementos de tecno, electro, ambient, glitch, caminhando entre paisagens sonoras de formas bem definidas e explorando-as até à abstracção. Nunca haviam tocado em Portugal. Até agora. Dia 12 de Abril de 2024 estarão na Culturgest, em Lisboa, anunciou esta terça-feira a instituição.

O concerto, incluído na digressão AE_Live 2024, permitirá ao público um mergulho profundo no universo criativo da dupla inglesa formada por Rob Brown e Sean Booth, nascida em Rochdale, na zona de Manchester, em 1987, em plena explosão acid-house que, por um breve período, transformaria Manchester em Madchester. Porém, os Autechre, uma das bandas charneira da Warp Records, a sua editora de sempre, escolheram caminhar em paralelo às manifestações mais aglutinadoras, popularizadas, da música popular urbana. A sua carreira tem sido uma longa exploração sónica, demanda individual, vanguardista, que foram preservando em discos como Tri Repetae (1995), LP5 (1998) ou Quaristice (2008).

Trazem à Culturgest um concerto em que, tal como vêm fazendo nos últimos anos, pedem que nos concentremos no som, totalmente e sem distracções. Ou seja, um concerto em que a iluminação é reduzida ao mínimo, com a banda actuar na quase total escuridão, imagens a sucederem-se na mente do ouvinte, estimulada pelo som criado em palco.

Os bilhetes têm o preço único de 30 euros.