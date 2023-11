Ex-líder do IPO Porto pede que ilustres do PS convençam Costa a reconduzi-lo no cargo

Grupo deveria aproveitar Congresso do PS para falar com o secretário-geral do PS, o que não terá chegado a acontecer. O pedido foi feito a Joaquim Couto, também acusado na Operação Teia.

O antigo presidente do Instituto Português de Oncologia do Porto, José Laranja Pontes - uma das cinco pessoas acusadas na Operação Teia, a par de mais quatro empresas – é apanhado numa escuta telefónica, em Maio de 2018, a pedir a Joaquim Couto, então presidente da câmara de Santo Tirso e considerado um “dinossauro” socialista, para, acompanhado por mais alguns ilustres socialistas do Norte, abordarem o primeiro-ministro António Costa no 22.º Congresso do PS para que o reconduzisse no cargo, contornando a limitação de mandatos que o impediria de se manter no cargo.