Milhanas celebra com single o Dia para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

Seis meses passados sobre a publicação do seu álbum de estreia, De Sombra a Sombra, a cantora e compositora Milhanas escolheu um dos temas desse álbum para se associar ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se celebra anualmente no dia 25 de Novembro. Trata-se de Roubar um corpo, agora estreado em single e videoclipe nas plataformas digitais, e que a autora descreve como “um grito por todas as mulheres que já sofreram algum tipo de violência nas mãos de um homem, relançada hoje em forma de abraço a todas elas”.

O videoclipe é assinado por Pedro Varela (autor das séries Os Filhos do Rock e Esperança e do remake d’A Canção de Lisboa), que, no texto que acompanha o lançamento desde tema, explica deste modo a forma como o filmou: “Acho que encontrei a metáfora de Roubar um corpo nesta ideia de ficar entre a vida e a morte. As mulheres que sofrem violência são deixadas depois em lugares escuros e de silêncio e é um pouco o que este rio representa. A própria Milhanas no filme vive entre o negro e o branco, o escuro e o claro. O filme a preto e branco vem daí, das duas representações dela mesma. Relata também esse lugar onde as pessoas são deixadas sem cor, onde tudo perde a vida, a saturação… sobra apenas o positivo e negativo, o preto e branco.

O álbum de Sombra a Sombra foi publicado em Maio deste ano e dele Milhanas já lançou quatro singles com videoclipes: Lamentos (Novembro de 2021), Mais que ao Sol (Janeiro de 2023), Mundo (Março 2023), Eu de prosa (Maio 2023) e, agora, Roubar um corpo.