Sem IL, fica difícil PSD fazer acordo pré-eleitoral com o CDS

A comissão política nacional do PSD vai decidir se avança com alianças pré-eleitorais nas legislativas. Nuno Melo e Manuel Monteiro, do CDS, são a favor e vêem vantagens num futuro entendimento.

A decisão do PSD sobre eventuais coligações pré-eleitorais com os partidos à direita do PS, nas legislativas antecipadas de 10 de Março, está nas mãos da comissão política nacional, que, a seu tempo, se pronunciará sobre o tema. Mas o líder do CDS, Nuno Melo, já veio defender uma aliança pré-eleitoral com o PSD, considerando que “seria importante para Portugal” porque “permitiria potenciar mais votos e garantir com maior facilidade uma alternativa credível de centro-direita".