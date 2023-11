Almada celebra 50 anos e estes retratos celebram “a cidade e as suas gentes”

Almada celebra 50 anos – e é razão de sobra para celebrar. Para assinalar este aniversário, as ruas da cidade vão vestir-se a rigor, decoradas com fotografias que celebram os “olhares sobre a cidade e as suas gentes”, exposição com curadoria da Narrativa. Poderás encontra-las a partir deste sábado até 25 de Janeiro.

O mote foi dado pela Câmara Municipal de Almada, e aceite pela Narrativa. Assim nasceu 50 Anos – 50 Retratos, exposição assente na diversidade dos retratos, de autores e de espaços.

Foram seleccionados fotógrafos de diferentes áreas de intervenção fotográfica. Da lista não constam apenas fotógrafos consagrados, mas também alguns nomes emergentes. Augusto Brázio, Patrícia de Melo Moreira (a primeira mulher a ganhar o Festival Estação Imagem, de fotojornalismo), Luísa Ferreira ou Rui Gaudêncio (fotojornalista no PÚBLICO) são alguns dos fotógrafos que contribuíram.

“Em parceria com a Câmara Municipal, tivemos conhecimento de pessoas que marcam a cidade e que acabam por levá-la fora de portas, mas também temos um lado só com pessoas anónimas”, explica Mário Cruz, fundador da Narrativa, ao P3.

Um dos objectivos principais do grupo responsável pela exposição foi conseguir que as fotografias comunicassem entre si e a forma como estão apresentadas fizesse sentido: “Foi complexo, mas ao mesmo tempo muito estimulante”, diz o responsável. “É um contributo, não só da fotografia para Almada, mas também da cidade de Almada para a fotografia.”

Além da exposição, vai ser lançada uma publicação física de mil exemplares com todos os retratos realizados, para que o trabalho “perdure no tempo”.

