A "vontade de conhecer o mundo" levou Patrícia de Melo Moreira a mostrar uma década do seu trabalho fotográfico

A fotojornalista portuguesa Patrícia de Melo Moreira mostra, em 31 fotografias, a última década de trabalho realizado ao serviço da agência France-Presse, em Portugal.

A autora destaca a série de fotografias feita nos incêndios de Pedrógão Grande como um marco na sua carreira, com o qual recebeu o Prémio Estação Imagem em 2018. Em 2020 foi nomeada para Fotógrafa do Ano de Agência pelo jornal britânico The Guardian e em 2021 apresentou a exposição individual My Portugal, no festival de fotojornalismo Visa Pour l’Image, em Perpignan, França.

A exposição PASSADO | PRESENTE está aberta ao público desta terça-feira e até dia 1 de Outubro, na Galeria de Santa Maria Maior, em Lisboa.